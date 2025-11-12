Treino solidário em Três Lagoas arrecada brinquedos para crianças carentes

O Treino Aberto Zupa Hybrid Club – Edição de Final de Ano vai unir esporte e solidariedade em Três Lagoas. O evento acontece em 6 de dezembro, às 6h30, na Lagoa Maior, e tem como objetivo arrecadar brinquedos para crianças carentes do município. A ação é organizada pela equipe Zupa Hybrid Club e surgiu a partir da sugestão de um dos alunos, que propôs transformar o treino em uma iniciativa social de fim de ano.

Em entrevista à Rádio Massa FM, o treinador esportivo Felipe Zupa, especialista em musculação e corrida de rua, destacou que o evento pretende repetir o sucesso da primeira edição, realizada em agosto.

“Na primeira vez o foco foi apenas o esporte, mas agora queremos aproveitar esse clima natalino e arrecadar brinquedos para levar alegria às crianças. Todo valor de patrocínio também será revertido em doações”, explicou.

A expectativa é arrecadar cerca de R$ 1,2 mil em patrocínios e atender até 300 crianças. A participação é gratuita e aberta a todos os públicos, bastando levar um brinquedo no dia do evento.

O treinador explicou que o percurso será acessível para iniciantes e atletas experientes, com percurso de cinco quilômetros. Antes, os participantes terão alongamento e aquecimento em grupo.

Zupa também comentou o crescimento das corridas de rua em Três Lagoas, que têm atraído participantes de várias faixas etárias.

“É um esporte democrático, que vem crescendo muito. As provas aqui têm reunido até mil corredores e mostrado que o município tem cada vez mais interesse por atividades físicas”

Felipe Zupa, no estúdio da rádio Massa Três Lagoas

Ele aproveitou ainda para deixar um convite e uma mensagem. “Nunca é tarde para começar. Seja no esporte ou em ações solidárias, o importante é dar o primeiro passo. Um brinquedo simples pode fazer a diferença na vida de uma criança”.

Interessados em participar ou fazer doações podem entrar em contato pelo Instagram @zupahybridclub ou diretamente com Felipe Zupa, pelo email @felipezupa que organiza a ação junto com os patrocinadores e alunos da assessoria esportiva.