Três bocas de fumo são fechadas e quatro traficantes presos em ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil

Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou no fechamento de três pontos de venda de drogas no Condomínio Ema, em Três Lagoas. A operação foi realizada na manhã desta data, por volta das 11h, por equipes da 3ª Delegacia de Polícia, após uma série de denúncias anônimas e relatos de moradores.

De acordo com as informações, os moradores vinham reclamando da intensa movimentação de usuários de entorpecentes nas passarelas do condomínio, especialmente para a compra de crack, situação que gerava insegurança, transtornos e comprometia a ordem pública no local.

Durante as diligências, os policiais identificaram três apartamentos distintos utilizados para o tráfico de drogas. Embora localizados em blocos diferentes, as substâncias apreendidas apresentavam semelhanças na forma de acondicionamento e embalagem, levantando a suspeita de que os pontos de venda possam estar ligados a um mesmo responsável. A hipótese segue sob investigação da Polícia Civil.

No primeiro imóvel, no Bloco C, dois homens foram flagrados manipulando entorpecentes no interior do apartamento. Após tentativa de fuga, ambos foram detidos. No local, foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, balanças de precisão, aparelhos celulares, um liquidificador utilizado no preparo da droga e diversos materiais para fracionamento e embalagem. Segundo a polícia, o imóvel não era utilizado como residência, funcionando exclusivamente como ponto de comercialização de drogas.