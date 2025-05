Três Lagoas ainda tem 70% do público-alvo sem vacina contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe/Influenza em Três Lagoas enfrenta um desafio com a baixa adesão do público-alvo. Mesmo com a mobilização do “Dia D”, realizado no último sábado (10), a cobertura vacinal segue muito aquém da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.

A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, aplicou 837 doses da vacina em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs). No entanto, o número ainda está abaixo das expectativas da equipe de imunização.

Segundo a coordenadora da Central de Imunização, Humberta Azambuja, a meta é vacinar 32.712 pessoas dos grupos prioritários. Até o momento, após o Dia D, foram aplicadas apenas 9.813 doses — o que representa apenas 30% de cobertura vacinal.

“Esperávamos um número maior de pessoas nas unidades no sábado, mas infelizmente a procura foi baixa. Isso nos preocupa, pois estamos muito longe da meta”, destacou Humberta.

Os números detalhados da campanha mostram que nenhum dos principais grupos prioritários atingiu sequer a metade da meta:

Idosos: 6.176 doses aplicadas (34,02%)

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos: 3.140 doses (23,91%)

Gestantes: 497 doses (34,90%)

No total, somando todos os grupos elegíveis à vacinação, o município aplicou 15.622 doses das 29.650 recebidas até agora.

Fake news dificultam avanço da vacinação