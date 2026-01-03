Três Lagoas amplia participação no ICMS e terá 2ª maior fatia do Estado em 2026

Três Lagoas aparece em posição de destaque na divisão do ICMS em Mato Grosso do Sul para 2026. O município terá a segunda maior fatia do imposto no próximo ano, com índice de 7,54%, resultado superior ao registrado em 2025, quando o percentual ficou em 6,7%. Os dados constam nos percentuais definitivos divulgados pela Secretaria Estadual da Fazenda no Diário Oficial do Estado.

Os índices servem de base para calcular quanto cada prefeitura receberá de ICMS ao longo de 2026, considerando a atividade econômica registrada em 2024. Pela legislação, o governo estadual arrecada integralmente o imposto e repassa parte do montante aos municípios conforme o índice de participação definido anualmente.

Em 2025, Três Lagoas recebeu cerca de R$ 345,8 milhões em repasses de ICMS, valor que evidencia a relevância da atividade econômica local e ajuda a explicar o avanço da participação do município no índice estadual .

Na liderança do ranking estadual está Campo Grande, com índice aplicado de 12,11%. O percentual é inferior ao registrado em 2025, quando a participação foi de 12,2%.

Logo atrás da Capital, Três Lagoas consolida a segunda posição, refletindo o peso da atividade econômica local no cenário estadual. Na sequência aparece Dourados, com 6,54%, também em crescimento frente ao índice anterior, que era de 6,3%.

Corumbá figura em quarto lugar, com 6,49%, mas registra queda em relação ao exercício passado, quando o percentual alcançou 7,2%. Ponta Porã terá participação de 2,14%, enquanto Bonito ficou com índice de 1,28% na divisão do imposto.