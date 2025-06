Três Lagoas busca retomada de voos comerciais, mas companhias aéreas não têm previsão de retorno

A Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, intensificou as tratativas para restabelecer os voos comerciais no município. Recentemente, foram realizadas reuniões com representantes da companhia aérea Gol, com o objetivo de apresentar uma proposta conjunta para a retomada das operações.

Apesar do esforço, em nota enviada ao Jornal do Povo, a Gol informou que “está sempre atenta às oportunidades de expandir sua malha”, mas que, no momento, não há previsão de iniciar operações em Três Lagoas.

Desde o dia 10 de março deste ano, o município está sem voos comerciais, após a Azul Linhas Aéreas suspender suas operações, que ligavam Três Lagoas ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). A companhia justificou a decisão citando uma reavaliação de bases, o aumento dos custos operacionais, a alta do dólar, problemas na cadeia de suprimentos e restrições de frota.

A crise aérea tem afetado diversas cidades brasileiras, com a Azul também anunciando a suspensão de voos em outros municípios. Ainda assim, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, ressaltou que Três Lagoas possui condições favoráveis para a operação aérea.