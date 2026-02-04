Três Lagoas confirma os primeiros casos de dengue de 2026

Mato Grosso do Sul já contabiliza 780 casos prováveis de dengue em 2026, dos quais 42 foram confirmados até o momento. Os dados constam no Boletim Epidemiológico da Dengue, referente à 4ª semana epidemiológica, divulgado nesta terça-feira (3) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Segundo o levantamento, não há óbitos confirmados nem mortes em investigação pela doença no Estado.

Entre os municípios com registros confirmados, Três Lagoas aparece com dois casos de dengue neste início de ano. De acordo com o boletim, a incidência no município é de 1,5 caso para cada 100 mil habitantes, índice considerado baixo em comparação com outras cidades sul-mato-grossenses.

No ranking estadual de casos confirmados, Maracaju lidera com nove registros, seguido por Campo Grande, com três casos. Municípios como Costa Rica, Sete Quedas, Sidrolândia, Cassilândia, Chapadão do Sul e Três Lagoas aparecem na sequência, com dois casos cada. Outras cidades contabilizam apenas um caso confirmado até o momento.