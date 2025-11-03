Prefeitura cria núcleo para ampliar e monitorar atendimentos especializados no SUS

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas instituiu o Núcleo de Apoio à Gestão Municipal (NAGM) no âmbito do programa “Agora Tem Especialista”. A medida foi oficializada pela Resolução nº 02/2025, publicada no Dário Oficial desta segunda-feira (3), e tem como objetivo fortalecer a gestão e o monitoramento das ações voltadas à ampliação do acesso aos serviços especializados do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o documento, o NAGM será responsável por coordenar, apoiar e acompanhar a execução, regulação e produção dos serviços ofertados pelo programa, que busca reduzir filas de espera e otimizar o atendimento à população.
Entre as atribuições do novo núcleo estão o planejamento e acompanhamento das ações do “Agora Tem Especialista”, a integração entre os serviços de atenção básica e especializada, o monitoramento físico e financeiro do programa e o envio de relatórios periódicos de desempenho à Secretaria de Estado de Saúde.
O NAGM também atuará em parceria com a regulação municipal para acompanhar ordens de cirurgia, consultas e exames especializados, além de adotar medidas que reduzam o tempo de resposta aos usuários do SUS.
A resolução leva em consideração as diretrizes da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e a Portaria nº 8.404, de 14 de outubro de 2025, que estabelece a criação de núcleos de apoio à gestão e os repasses financeiros às regiões de saúde.
A composição nominal dos membros do núcleo será definida por portaria da secretária municipal de Saúde, Juliana Rodrigues Salim, com designação de titulares e suplentes. A resolução entrou em vigor na data de sua publicação.