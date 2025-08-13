Três Lagoas é a segunda cidade de MS com mais acidentes por escorpiões

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) alerta para o início do período de maior atividade de escorpiões no Estado, que vai de agosto a novembro. O aumento da temperatura e da umidade favorece a reprodução e circulação desses animais, elevando o risco de acidentes.

De janeiro a julho deste ano, Mato Grosso do Sul já registrou 3.436 casos, número que deve crescer nas próximas semanas. Campo Grande lidera as ocorrências, seguida por Três Lagoas e Dourados.

Somente em Três Lagoas, já foram registrados 446 acidentes com escorpiões em 2025. Em 2024, foram 518 casos em todo o ano, segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Christovam Bazan.

Embora a maioria das ocorrências seja de baixa gravidade, a SES destaca que 60% dos casos graves envolvem crianças com menos de 10 anos.

O soro antiescorpiônico está disponível em unidades hospitalares de 67 municípios, incluindo Três Lagoas, para atendimento de casos moderados e graves.

Cuidados recomendados para prevenir acidentes: