Alerta

Três Lagoas é a segunda cidade de MS com mais acidentes por escorpiões

Em Três Lagoas já foram registrados 446 acidentes com escorpiões em 2025

Ana Cristina Santos

Aumento da temperatura e da umidade favorece a reprodução e circulação desses animais - Foto: divulgação
A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) alerta para o início do período de maior atividade de escorpiões no Estado, que vai de agosto a novembro. O aumento da temperatura e da umidade favorece a reprodução e circulação desses animais, elevando o risco de acidentes.

De janeiro a julho deste ano, Mato Grosso do Sul já registrou 3.436 casos, número que deve crescer nas próximas semanas. Campo Grande lidera as ocorrências, seguida por Três Lagoas e Dourados.

Somente em Três Lagoas, já foram registrados 446 acidentes com escorpiões em 2025. Em 2024, foram 518 casos em todo o ano, segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Christovam Bazan.

Embora a maioria das ocorrências seja de baixa gravidade, a SES destaca que 60% dos casos graves envolvem crianças com menos de 10 anos.

O soro antiescorpiônico está disponível em unidades hospitalares de 67 municípios, incluindo Três Lagoas, para atendimento de casos moderados e graves.

Cuidados recomendados para prevenir acidentes:

• Manter camas afastadas das paredes

• Evitar que cobertores encostem no chão

• Conferir lençóis, roupas e calçados antes de usar

• Fechar ralos e tampar pias e tanques

• Eliminar entulho e locais que possam servir de abrigo

• Controlar baratas, que servem de alimento para escorpiões, com dedetização periódica

