Três Lagoas e Campo Grande terão Central Única de Regulação da Urgência e Emergência

Em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada na última sexta-feira (23) com representantes das secretarias municipais de saúde, foi pactuada a criação da Central Única de Regulação da Urgência e Emergência para as macrorregiões de Campo Grande e Três Lagoas.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a nova estrutura vai unificar as duas atuais centrais, promovendo mais agilidade, racionalização de recursos e eficiência nos atendimentos hospitalares de urgência e emergência do SUS. A gestão será feita pelo Complexo Regulador Estadual (Core), com atualização em tempo real do Mapa de Leitos.

Segundo a superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso, a unificação é um marco na regionalização da saúde, garantindo mais equidade e agilidade no acesso aos leitos. O objetivo é eliminar duplicidades, melhorar tempos de resposta, tornar os processos mais transparentes e otimizar a utilização dos recursos públicos.