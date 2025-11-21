Três Lagoas está em alerta de baixa umidade e calor de até 37°C no fim de semana

Três Lagoas está sob alerta de perigo potencial emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devido aos baixos índices de umidade relativa do ar previstos para os próximos dias. A cidade terá máxima de 36ºC, nesta sexta-feira (21), sem possibilidade de chuva. No sábado e domingo, o calor permanece intenso, com máxima de 37ºC.

O alerta amarelo foi emitido para Três Lagoas e outros municípios da região Leste do Estado, indicando condições de tempo seco, com umidade podendo ficar abaixo de 30%, bem inferior aos 60% considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nessa faixa, há baixo risco de incêndios florestais e danos à saúde, mas recomenda-se atenção redobrada.

O INMET classifica alertas de baixa umidade em três níveis: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande perigo (vermelho).

Três Lagoas e as cidades de Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria estão dentro da área de abrangência do aviso.