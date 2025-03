Três Lagoas está entre as piores do Brasil em desigualdade de gênero

Um estudo recente da Organização Tewá 225 revelou que Três Lagoas apresenta o pior desempenho para mulheres em Mato Grosso do Sul e figura entre as 13 piores cidades do Brasil no ranking de desigualdade de gênero. O levantamento, referente a 2024, considerou fatores como desigualdade salarial, presença feminina na política, taxa de feminicídio e a proporção de jovens mulheres que nem estudam nem trabalham.

A pesquisa utilizou dados de fontes como IBGE, Datasus, RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para compor o ranking. Ao longo da semana, os principais aspectos desse estudo, divulgado no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, serão divulgados no JPNews. Hoje, o foco será um dos pontos mais preocupantes: a violência contra a mulher.

Alto índice de feminicídio e violência doméstica

O estudo analisou a qualidade de vida das mulheres com base em cinco indicadores relacionados ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 5 da ONU. Três Lagoas foi classificada como “muito baixa” no ranking geral, refletindo desafios significativos em todas as áreas avaliadas. Um dos pontos mais alarmantes é a taxa de feminicídio no município. De acordo com os dados, a cidade está na “zona vermelha” do ranking, com uma taxa superior a duas mortes por 100 mil mulheres. Cidades que ultrapassam três feminicídios por 100 mil mulheres recebem pontuação zero nesse indicador, demonstrando a gravidade do problema.

Em 2024, quatro mulheres foram assassinadas em Três Lagoas. A Delegacia de Atendimento à Mulher registra diariamente uma média de quatro boletins de ocorrência por violência doméstica. Somente no ano passado, foram quase mil boletins registrados e, em 2024, o número já se aproxima de 300.

Relatos de vítimas evidenciam ciclo de violência

Conversamos com uma mulher de 44 anos que sofreu violência doméstica por 22 anos. Ela relata que o medo e a falta de apoio a impediram de romper o ciclo de violência por anos. “Eu registrei vários boletins de ocorrência, mas não houve resposta. Me senti ainda mais violentada pela falta de apoio. Consegui me separar quando meus filhos ficaram mais velhos e ganhei coragem. Foi na época em que muitas mulheres estavam morrendo em Três Lagoas e a Lei Maria da Penha ganhou mais força.”