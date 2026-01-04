Três Lagoas investe em saúde digital e agilização de consultas em 2026

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas planeja transformar o atendimento em 2026 com foco em tecnologia, agendamento e modernização dos serviços. Entre as principais iniciativas está a ampliação da saúde digital, permitindo que pacientes acompanhem consultas, fila de espera e disponibilidade de medicamentos diretamente pelo sistema online, sem precisar se deslocar até as unidades de saúde.

Segundo a secretária de Saúde, Juliana Salim, a implementação de ferramentas digitais permitirá que os pacientes confirmem ou cancelem consultas, liberando vagas automaticamente e reduzindo as faltas, que chegaram a 45 mil em 2025. “O objetivo é dar mais autonomia à população e agilizar o atendimento, diminuindo o tempo de espera”, destacou.

A telemedicina será intensificada em 2026, com atendimento em especialidades que não estão disponíveis na rede municipal. Atualmente, a plataforma já atende casos de endocrinologia infantil e adulta, com suporte de hospitais parceiros, e será expandida para outras áreas com maior demanda. Também será implantada a teleinterconsulta, permitindo que médicos das unidades básicas consultem especialistas em tempo real sobre casos específicos, definindo condutas, exames e encaminhamentos sem que o paciente precise se deslocar.