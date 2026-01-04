Veículos de Comunicação
Três Lagoas investe em saúde digital e agilização de consultas em 2026

Tecnologia e telemedicina prometem agilizar consultas, melhorar agendamento e reduzir filas em 2026 em Três Lagoas

Ana Cristina Santos

Pacientes poderão agendar consultas, acompanhar fila e verificar disponibilidade de medicamentos. Fotos: Divulgação
Pacientes poderão agendar consultas, acompanhar fila e verificar disponibilidade de medicamentos. Fotos: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas planeja transformar o atendimento em 2026 com foco em tecnologia, agendamento e modernização dos serviços. Entre as principais iniciativas está a ampliação da saúde digital, permitindo que pacientes acompanhem consultas, fila de espera e disponibilidade de medicamentos diretamente pelo sistema online, sem precisar se deslocar até as unidades de saúde.

Segundo a secretária de Saúde, Juliana Salim, a implementação de ferramentas digitais permitirá que os pacientes confirmem ou cancelem consultas, liberando vagas automaticamente e reduzindo as faltas, que chegaram a 45 mil em 2025. “O objetivo é dar mais autonomia à população e agilizar o atendimento, diminuindo o tempo de espera”, destacou.

A telemedicina será intensificada em 2026, com atendimento em especialidades que não estão disponíveis na rede municipal. Atualmente, a plataforma já atende casos de endocrinologia infantil e adulta, com suporte de hospitais parceiros, e será expandida para outras áreas com maior demanda. Também será implantada a teleinterconsulta, permitindo que médicos das unidades básicas consultem especialistas em tempo real sobre casos específicos, definindo condutas, exames e encaminhamentos sem que o paciente precise se deslocar.

Além da tecnologia, a secretaria prevê reformas e construções em diversas unidades de saúde. O Centro de Atendimento Psicossocial Infantojuvenil (CAPS IJ) terá atendimento especializaso, com foco em neurodivergência e autismo, enquanto o posto de saúde Miguel Nunes será transformado em unidade 24 horas, fortalecendo o fluxo de atendimentos de urgência e emergência e desafogando outras unidades, como a UPA.

Os investimentos incluem também melhorias na ambiência, ampliação de equipes e reorganização das filas de especialidades como ortopedia, fisioterapia e saúde mental, garantindo prazos mais curtos e atendimento de qualidade. A expectativa é que os pacientes consigam acompanhar a posição na fila, acessar informações sobre medicamentos e agendar consultas de forma prática, promovendo mais transparência e eficiência no sistema de saúde de Três Lagoas.

Com essas medidas, a secretária acredita que 2026 será de avanço na saúde digital, otimização de atendimentos e fortalecimento das unidades básicas, garantindo serviços mais ágeis e centrados no paciente.

