Três Lagoas já ultrapassa média de chuvas de junho nos primeiros nove dias do mês

A segunda semana de junho começou mais fria e úmida em Três Lagoas. De acordo com o Climatempo, esta segunda-feira (9) será mais fria que o domingo (8), com temperaturas variando entre 19°C e 25°C. O dia será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. À noite, o céu deve ficar mais carregado, mas sem previsão de novos volumes de chuva.

A instabilidade, segundo especialistas, está relacionada a variações climáticas típicas desta época do ano, influenciadas por frentes frias que avançam pelo Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Ainda que as chuvas não devam persistir com intensidade nos próximos dias, o clima deve continuar mais ameno e com maior nebulosidade.