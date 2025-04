Três Lagoas promove ações para fortalecer saúde e segurança no trabalho

Durante o mês de abril, a Prefeitura de Três Lagoas está promovendo uma série de ações em alusão ao movimento nacional “Abril Verde”, que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde e da segurança no ambiente de trabalho. As atividades estão sendo conduzidas pelas Secretarias Municipais de Gestão e Inovação (SGI) e de Saúde (SMS).

As ações têm como foco a prevenção de acidentes ocupacionais, a valorização da vida e a promoção de um ambiente profissional mais seguro e saudável. Servidores públicos municipais, gestores e a comunidade em geral estão sendo mobilizados ao longo da campanha.

Capacitação

Através do Departamento de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida do Servidor, a SGI deu início à Capacitação Abril Verde no dia 1º de abril. A formação é voltada a servidores de diferentes secretarias e inclui encontros temáticos voltados à prevenção de riscos e às boas práticas organizacionais.

As datas programadas são:

09/04 – Capacitação no CRAS Coração de Mãe, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social;

Conferência Municipal

Outra iniciativa que integra o Abril Verde é a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, organizada pela SMS. O evento será realizado no dia 11 de abril, com o tema “Saúde como Direito Humano”.

A conferência reunirá trabalhadores, sindicatos, gestores e profissionais da saúde para discutir políticas públicas voltadas às condições de trabalho e à promoção de ambientes laborais mais justos e seguros. Como preparação, duas Pré-Conferências foram realizadas nos dias 1º e 4 de abril, para coleta de propostas e incentivo à participação social.

Valorização

Segundo a SGI, o principal objetivo das ações é fortalecer uma cultura de cuidado e responsabilidade com a saúde do trabalhador. A campanha também busca valorizar o servidor público e contribuir para a construção de uma rotina de trabalho mais segura, humana e eficiente.