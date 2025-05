Três Lagoas recebe oficialmente a nova concessionária da Jeep Ram

Na noite de quarta-feira (28), Três Lagoas celebrou a inauguração da nova concessionária Enzo Jeep Ram, que traz para a cidade a robustez e tecnologia dos veículos Jeep e Ram. O evento contou com a presença de clientes representantes das marcas Jeep e Ram, parceiros comerciais e entusiastas das marcas.

Com 40 anos de tradição, o Grupo Enzo é referência no mercado automotivo de Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo, além de ter expandido suas atividades com a inauguração em Cuiabá (MT). Com um portfólio de 25 concessionárias e uma equipe altamente qualificada, o Grupo Enzo combina inovação e excelência no atendimento, oferecendo experiências únicas para seus clientes.