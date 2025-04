Três Lagoas registra a abertura de 190 novas empresas no 1º trimestre de 2025

Três Lagoas segue se consolidando como um dos principais polos de desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. No primeiro trimestre de 2025, o município já contabiliza a abertura de 190 novas empresas, mantendo uma média mensal acima de 60 registros e ocupando lugar de destaque no cenário estadual.

De acordo com dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), em janeiro foram abertas 74 novas empresas em Três Lagoas. Em fevereiro, o município registrou 54 novos empreendimentos, e em março, mais 62 registros — número que reforça a tendência de expansão contínua.

O desempenho local acompanha o movimento estadual, que vem quebrando recordes consecutivos. Apenas em março, Mato Grosso do Sul registrou 1.201 novas empresas, o maior número para o mês desde o início da série histórica da Jucems, há 25 anos. Já no acumulado de janeiro a março, o Estado totalizou 3.750 empresas abertas, com destaque para os setores de Serviços (911 registros em março), Comércio (252) e Indústria (38).

Três Lagoas também tem registrado crescimento expressivo na formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs). Em fevereiro, o município somou 182 novos MEIs, ficando entre os três maiores do Estado, atrás apenas de Campo Grande (1.665) e Dourados (346). A predominância também é do setor de Serviços, que lidera tanto na constituição de empresas comuns quanto de MEIs.

Segundo o presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, a Junta está investindo em tecnologia para continuar incentivando o empreendedorismo em todas as regiões. “Estamos caminhando para a implementação de soluções com inteligência artificial, com o objetivo de simplificar ainda mais os processos e facilitar a vida do empresário sul-mato-grossense”, afirmou.

Com um ambiente de negócios favorável, números consistentes e participação relevante no crescimento estadual, Três Lagoas reafirma sua vocação empreendedora e sua importância estratégica para a economia de Mato Grosso do Sul.