Três Lagoas registra a menor temperatura do ano nesta sexta-feira

Três Lagoas registrou nesta sexta-feira (30) a menor temperatura do ano. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, da estação meteorológica da Uniderp, a mínima na cidade foi de 7,5°C. A máxima para hoje não deve ultrapassar os 19°C. Durante a noite, os termômetros devem marcar 13°C, com umidade relativa do ar variando entre 62% e 93%.

A queda acentuada nas temperaturas foi registrada em todo o Mato Grosso do Sul, com destaque para diversas cidades que enfrentaram geadas nesta madrugada. Segundo levantamento, as mínimas ficaram próximas ou abaixo dos 5°C em muitas localidades.

O frio intenso também provocou formação de geada em diversas regiões, principalmente no sul do estado, como em Rio Brilhante, Dourados e Amambai. Em Rio Brilhante, a mínima chegou a 1,2°C, com sensação térmica negativa.