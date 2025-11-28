Três Lagoas registra a segunda menor umidade do ar do país

Três Lagoas voltou a se destacar entre as cidades mais secas do Brasil. Nesta quinta-feira (27), a estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou umidade relativa do ar de apenas 17%, uma das menores do país no período da tarde, quando os termômetros marcaram 35,3°C por volta das 15h.

O índice colocou o município como o segundo mais seco do Brasil, atrás apenas de Ouricuri (PE), que atingiu 16% de umidade. Na mesma faixa de baixa umidade apareceram Campina Verde (MG) e Ariranha (SP), ambas com 18%.

A condição crítica reforçou o alerta emitido pelo Inmet, que colocou praticamente todo Mato Grosso do Sul sob aviso de baixa umidade, classificado com grau de severidade “Perigo Potencial”. Segundo o órgão, para esta quinta-feira a umidade mínima prevista deve ficar em torno de 36%, ainda abaixo do recomendado para conforto e saúde.