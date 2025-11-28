Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Tempo seco

Três Lagoas registra a segunda menor umidade do ar do país

Cidade atingiu 17% de umidade e entrou em alerta do Inmet por baixa umidade e calor intenso

Ana Cristina Santos

Três Lagoas registra a segunda menor umidade do ar do país

Três Lagoas voltou a se destacar entre as cidades mais secas do Brasil. Nesta quinta-feira (27), a estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou umidade relativa do ar de apenas 17%, uma das menores do país no período da tarde, quando os termômetros marcaram 35,3°C por volta das 15h.

O índice colocou o município como o segundo mais seco do Brasil, atrás apenas de Ouricuri (PE), que atingiu 16% de umidade. Na mesma faixa de baixa umidade apareceram Campina Verde (MG) e Ariranha (SP), ambas com 18%.

A condição crítica reforçou o alerta emitido pelo Inmet, que colocou praticamente todo Mato Grosso do Sul sob aviso de baixa umidade, classificado com grau de severidade “Perigo Potencial”. Segundo o órgão, para esta quinta-feira a umidade mínima prevista deve ficar em torno de 36%, ainda abaixo do recomendado para conforto e saúde.

Notícias Relacionadas

Diante do tempo quente e seco, especialistas reforçam cuidados essenciais para reduzir riscos à saúde, principalmente respiratórios. As recomendações incluem:

Beber bastante água mesmo sem sentir sede; evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h; evitar banhos muito quentes para não ressecar a pele e, se necessário, usar hidratante; usar umidificadores de ar ou recorrer a bacias com água e toalhas úmidas em ambientes internos; evitar aglomerações e locais fechados por longos períodos, especialmente ambientes climatizados; procurar atendimento médico em caso de agravamento de problemas respiratórios.

O Inmet alerta que a combinação de calor intenso e baixa umidade aumenta os riscos de incêndios, desidratação e complicações respiratórias, reforçando a necessidade de atenção redobrada da população.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos