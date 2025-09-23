Três Lagoas registra chuva após quase um mês de seca e ventos chegaram a 73,8 km/h

A terça-feira (23) em Três Lagoas será de sol, com névoa fraca no início da manhã. A temperatura mínima prevista é de 15°C e a máxima deve chegar a 29°C.
De acordo com o meteorologista Natálio Abraão Filho, nesta segunda-feira (22) os ventos na cidade atingiram 51,8 km/h por volta das 9h40 e chegaram ao pico de 73,8 km/h por volta das 10h. A chuva também voltou a aparecer depois de 29 dias de seca, acumulando 11,8 milímetros.
Apesar da ventania ter causado sujeira e alguns transtornos, não houve registros de estragos mais graves no município, diferente do que ocorreu em outras cidades de Mato Grosso do Sul e em estados vizinhos, como São Paulo.
A média de chuva para setembro em Três Lagoas é de 63 milímetros. Até ontem, o acumulado chegou a 14 milímetros, o que representa 22% do volume esperado para o mês.