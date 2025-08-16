Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

Competição

Três Lagoas sedia a 5ª edição do Eucalipto Ride

Mais de 300 ciclistas competirão em três categorias de prova de mountain bike

Israel Espíndola

As três categorias passarão dentro da região conhecida como Cascalheira
As três categorias passarão dentro da região conhecida como Cascalheira

Com mais de 300 ciclistas inscritos, a 5ª edição do Eucalipto Ride será disputada neste domingo (17), a partir das 7h, no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, em Três Lagoas. Consolidada no calendário das provas de ciclismo na modalidade mountain bike, a prova terá três percursos: Pro (60 km), Sport (40 km) e Turismo (20 km).


Ao longo das edições, o evento já teve diferentes trajetos, sempre buscando novos desafios no MTB (mountain bike). Neste ano, a largada será no balneário, mas o trecho mais longo passará pela região da Cascalheira. “Este ano o percurso é novo na Cascalheira. Preparamos um trajeto misto para as categorias Pro e Sport, com single track — trilhas estreitas, geralmente com largura para apenas uma bicicleta, projetadas para terrenos acidentados —, além de estradões e trechos de areia. Os atletas vão gostar deste desafio”, disse Jonathan Costa, organizador da prova.

“No Turismo, categoria para iniciantes, não há riscos. É um percurso agradável, que em alguns pontos passa próximo ao rio Paraná”, acrescentou. Por estar na divisa com o Estado de São Paulo, o Eucalipto Ride atrai muitos ciclistas de cidades vizinhas, como Castilho, Andradina e Ilha Solteira.

“A prova tem atraído muitos ciclistas para Três Lagoas. Além de atletas do interior paulista, recebemos inscrições de Campo Grande, Água Clara, Bataguassu e até de Minas Gerais. O Eucalipto Ride consagra Três Lagoas no circuito estadual e nacional de mountain bike”, afirmou Alex Dantas, um dos organizadores. O 5º Torneio MTB Eucalipto Ride promovido pela UTAM (União Três-lagoense das Associações de Moradores) e com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Sejuvel (Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer). terá premiação em dinheiro aos campeões. .

