Três Lagoas sedia a 5ª edição do Eucalipto Ride

Com mais de 300 ciclistas inscritos, a 5ª edição do Eucalipto Ride será disputada neste domingo (17), a partir das 7h, no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, em Três Lagoas. Consolidada no calendário das provas de ciclismo na modalidade mountain bike, a prova terá três percursos: Pro (60 km), Sport (40 km) e Turismo (20 km).



Ao longo das edições, o evento já teve diferentes trajetos, sempre buscando novos desafios no MTB (mountain bike). Neste ano, a largada será no balneário, mas o trecho mais longo passará pela região da Cascalheira. “Este ano o percurso é novo na Cascalheira. Preparamos um trajeto misto para as categorias Pro e Sport, com single track — trilhas estreitas, geralmente com largura para apenas uma bicicleta, projetadas para terrenos acidentados —, além de estradões e trechos de areia. Os atletas vão gostar deste desafio”, disse Jonathan Costa, organizador da prova.