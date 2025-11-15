Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Jogos estaduais

Três Lagoas sedia competições que movimentam mais de três mil atletas

Com três etapas estaduais, Três Lagoas se consolida como polo esportivo e movimenta o calendário de Mato Grosso do Sul

Israel Espíndola

Três Lagoas sedia competições que movimentam mais de três mil atletas

Nos próximos dias, Três Lagoas será palco de três grandes competições esportivas de Mato Grosso do Sul, que devem reunir mais de três mil atletas de todo o Estado.
A primeira delas é a 3ª divisão dos Jogos Escolares da Juventude, voltada a estudantes de 12 a 14 anos, que teve início na quinta-feira (13). Atletas de 41 municípios competem em duas modalidades: voleibol (masculino e feminino) e futsal masculino. As disputas seguem até segunda-feira (17).

Ao todo, 572 atletas representam suas cidades nas quadras de Três Lagoas. As partidas de futsal são realizadas no Complexo Poliesportivo Prof. Eduardo Antônio Milanez – Lagoa 1 e Lagoa 2 e no Colégio Unitrês Objetivo. Já os jogos de voleibol acontecem no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha e na AEMS (Faculdades Integradas de Três Lagoas).

Na sequência, de 20 a 23 de novembro, o município sediará a fase final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS), que deve reunir cerca de 1.200 participantes, entre eles 1.000 atletas adultos. O evento contará com disputas de futsal, voleibol, basquetebol e handebol nas categorias masculina e feminina. Será a oportunidade de acompanhar de perto o alto nível técnico dos melhores atletas do Estado.

“São jogos de altíssimo nível em Mato Grosso do Sul. Convidamos a população a comparecer e torcer. Neste torneio, serão sete locais de competição para o público prestigiar”, destaca o secretário Walter Dias, da Sejuvel (Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer).

Notícias Relacionadas

Em 2025, os Jogos Abertos ganharam um formato inédito, com etapas regionais classificatórias. Antes restrito a uma única fase e com número limitado de equipes, o torneio agora amplia o calendário e estimula a prática esportiva entre atletas adultos.
A fase final reunirá os campeões regionais, além da cidade-sede e de uma equipe representante de Campo Grande.

Ambas as competições são promovidas pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). Para encerrar o mês, de 24 a 30 de novembro, os Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul terão um foco especial na inclusão social. Estimando a participação de 1.200 pessoas, o evento contará com atletas idosos (50 a 70 anos) competindo em modalidades como voleibol adaptado e bocha. A iniciativa visa promover a saúde, a convivência e a qualidade de vida entre a população idosa.

ECONOMIA
A expectiva é de que a economia local rceba mais de R$1,5 milhão, valores referentes somente com a hospedagem e alimentação, pois as delegações ocuparão diversos hotéis da rede hoteleira três-lagoense e todos os itens da alimentação fornecida para os esportistas foram comprados nos supermercados da cidade.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos