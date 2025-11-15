Três Lagoas sedia competições que movimentam mais de três mil atletas

Nos próximos dias, Três Lagoas será palco de três grandes competições esportivas de Mato Grosso do Sul, que devem reunir mais de três mil atletas de todo o Estado.

A primeira delas é a 3ª divisão dos Jogos Escolares da Juventude, voltada a estudantes de 12 a 14 anos, que teve início na quinta-feira (13). Atletas de 41 municípios competem em duas modalidades: voleibol (masculino e feminino) e futsal masculino. As disputas seguem até segunda-feira (17).

Ao todo, 572 atletas representam suas cidades nas quadras de Três Lagoas. As partidas de futsal são realizadas no Complexo Poliesportivo Prof. Eduardo Antônio Milanez – Lagoa 1 e Lagoa 2 e no Colégio Unitrês Objetivo. Já os jogos de voleibol acontecem no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha e na AEMS (Faculdades Integradas de Três Lagoas).

Na sequência, de 20 a 23 de novembro, o município sediará a fase final dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS), que deve reunir cerca de 1.200 participantes, entre eles 1.000 atletas adultos. O evento contará com disputas de futsal, voleibol, basquetebol e handebol nas categorias masculina e feminina. Será a oportunidade de acompanhar de perto o alto nível técnico dos melhores atletas do Estado.

“São jogos de altíssimo nível em Mato Grosso do Sul. Convidamos a população a comparecer e torcer. Neste torneio, serão sete locais de competição para o público prestigiar”, destaca o secretário Walter Dias, da Sejuvel (Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer).