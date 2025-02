Três Lagoas segue com vacinação contra a dengue no sábado

Neste sábado (8), a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, estará de plantão das 8h às 12h para a aplicação da vacina contra a dengue. Além do imunizante, outras vacinas também serão ofertadas à população. A ação faz parte da campanha estadual “MS Vacina Mais – Dengue”, que segue até 25 de fevereiro, com atendimento em todas as salas de vacinação das USFs, exceto nas unidades dos bairros Arapuá e Jupiá, que estão com os horários estendidos até às 18h.

No último fim de semana, sábado (1º), a campanha teve início com o primeiro plantão na USF Santa Luzia. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal do público-alvo – crianças e adolescentes de 10 a 14 anos – oferecendo horários diferenciados para facilitar o acesso à imunização.

Prevenção contra a dengue