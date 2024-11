Três Lagoas tem mais de 165 vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3); Ajudante de eletricista (3); Ajudante de obras (15); Armador de estrutura de concreto (1); Assistente de logística de transporte (2); Atendente balconista (1); Atendente de lanchonete (50); Atendente de lojas (1); Auxiliar de cozinha (1); Auxiliar de estoque (1); Auxiliar de limpeza (3); Auxiliar de linha de produção (4); Auxiliar de logística (2); Auxiliar de marceneiro (2); Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) (1); Auxiliar de operação (1); Balconista (5); Biomédico (pós em estética) (1); Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (1); Campeiro – na pecuária (1); Carpinteiro (2); Eletricista de alta-tensão (5); Eletricista de baixa-tensão (5); Eletricista de instalações (1); Empacotador, a mão (2); Empregado doméstico faxineiro (2); Jardineiro (1); Lavador de veículos (1); Marceneiro (2); Mecânico de bicicletas (1); Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1); Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) (1); Mecânico de motor a diesel (1); Mecânico de refrigeração (1); Mecânicos de veículos automotores (1); Montador de móveis e artefatos de madeira (2); Montador soldador (1); Motorista de caminhão-guincho leve (2); Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1); Motorista de furgão ou veículo similar (1); Motorista de ônibus urbano (3); Motorista entregador (1); Oficial de serviços gerais (6); Operador de caixa (15); Operador de grua (2); Operador de guindaste móvel (2); Operador de máquina de terraplenagem (5); Padeiro (1); Pedreiro (12); Pintor de obras (6); Recepcionista atendente (1); Repositor – em supermercados (6); Representante comercial autônomo (1); Servente de obras (4); Soldador mecânico (2); Técnico em segurança do trabalho (1); Torneiro mecânico (3); Vendedor interno (9).

As vagas ofertadas são:

Nesta terça-feira (5), estão disponíveis 168 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

A fanfarra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Três Lagoas se apresentará para a comunidade local, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), neste sábado (9) ás 8h. A fanfarra é composta por alunos da APAE, jovens e adultos, que demonstram o talento com instrumentos musicais. Durante entrevista ao RCN Notícias, […]

O evento será realizado no dia 27 de novembro, às 19h, na Feira Central.

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.