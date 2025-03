Três Lagoas terá novo serviço de transporte público e ônibus com ar-condicionado

Três Lagoas está prestes a contar com um novo serviço de transporte público coletivo com ônibus equipados com ar-condicionado. A Viação Cidade Corumbá Ltda, venceu a licitação, com um contrato de R$ 78, 2 milhões por 15 anos para operar o serviço de transporte público em Três Lagoas. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (28).

A empresa já havia vencido a licitação aberta no ano passado. No entanto, devido a questionamentos judiciais, a empresa ainda não assumiu a operação.

O secretário de Governo da Prefeitura, André Ribeiro Bacalá, esclareceu que a licitação foi questionada por uma das empresas concorrentes, que obteve uma liminar determinando a reavaliação de sua proposta. Ao final do processo, a Viação Cidade Corumbá foi novamente declarada vencedora. Recentemente, um recurso administrativo foi negado, e agora a prefeitura aguarda apenas a assinatura do contrato, prevista para os próximos dia.

Segundo Bacalá, a nova frota já está chegando à cidade, tornando Três Lagoas o único município do Mato Grosso do Sul a contar com ônibus totalmente climatizados. “Estamos confiantes de que, dentro dos próximos dias, a população possa contar com um transporte público de qualidade, mais moderno e eficiente”, afirmou.