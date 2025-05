Três-lagoenses garantem vaga para torneio nacional

Com os bons resultados, os três voltam, agora, suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde irão representar Três Lagoas em busca de novos títulos e reconhecimento no cenário das artes marciais.

Três atletas de Três Lagoas conquistaram vagas para o Campeonato Brasileiro de Muay Thai após se destacarem no Campeonato Estadual da modalidade, realizado no primeiro final de semana de maio, em Nova Andradina.

De acordo com o treinador Leandro Alencar, os atletas mantêm uma jornada de treinos exaustivos, já que a data e o local do Campeonato Brasileiro ainda não foram definidos.

“A preparação deles foi árdua. Treinos todos os dias para baixar o peso e poder competir em suas respectivas categorias. Treino técnico, treino de força, treino de resistência para ter fôlego e suportar os três rounds de dois a três minutos. Enfim, estou orgulhoso desta conquista e do acesso ao Campeonato Brasileiro”, destacou o treinador.

Ainda de acordo com o treinador, os bons resultados se devem à dedicação desses jovens, que trabalham durante o dia e treinam à noite. “Está sendo satisfatório, porque os resultados estão vindo. Em vários campeonatos em que estamos competindo, eles têm subido ao pódio mais alto”, enalteceu o treinador.

No Muay Thai, a luta é em pé, com golpes de punho, cotovelo, joelho e perna permitidos. O combate é dividido em rounds, com descanso entre eles. São usadas proteções como luvas, protetor bucal e coquilha. Há regras sobre o que é proibido, como atacar a parte de trás da cabeça, a virilha e segurar as cordas. A vitória pode ser por nocaute técnico ou decisão dos juízes.