Ladrões invadem casa, mantêm família refém, rouba objetos e R$ 15 mil

Uma família viveu momentos de terror após ter a casa invadida por três ladrões armados, na noite de domingo (15), no bairro Vila Nova, em Três Lagoas (MS). O assalto ocorreu por volta de 19h, na rua David Alexandria.

Segundo informações apuradas pela reportagem, três homens arrombaram o portão da residência e, armados com um revólver, renderam os moradores. Durante a ação, os assaltantes ameaçaram as vítimas para que entregassem dinheiro e joias. No imóvel, além dos familiares, também estava um idoso acamado com sequelas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e a cuidadora dele, que rendidos pelos criminosos.