Turismo precisa de mais incentivo para Três Lagoas e Região

O turismo como conjunto de atividades, as quais promovem a visitação das pessoas aos pontos de atração e, incrementa a economia, aquece o consumo na cidade em bares, restaurante, comércio, e, notadamente na rede hoteleira. Indiscutivelmente é gerador de emprego e renda. Três Lagoas é vocacionada para o turismo de lazer considerando o manancial aquático formado pelos rios Sucuriú e Paraná. Enfim, o turismo é peça basilar para o desenvolvimento sustentável, porque reúne de uma só vez, os aspectos: social, econômico, ambiental e cultural. Mundialmente, que o diga a Europa, que desenvolve uma das mais promissoras atividades desse setor. Mas, para se incrementar programa de regionalização do turismo é indispensável a sustentabilidade política e institucional.

Pois, sem vontade política e instituição de programas e roteiros previamente estabelecidos, não se tornará atraente, até porque, também, não haverá divulgação dos pontos de atração turística. Ficarão restritos ao deleite dos moradores locais e não se conseguirá torná-los ponto de atração para novos visitantes, os quais poderão vir das nossas circunvizinhanças e de lugares mais distantes.

Especialistas consideram quatro fases para a atração do turismo: a exploração dos lugares, o surgimento, a aceleração e o estabelecimento da atividade. Nos anos sessenta em diante, as margens desses rios começaram ser exploradas como áreas de lazer. E, os loteamentos de propriedades localizadas nessas margens deram início ao surgimento da construção de centenas de ranchos que passaram reunir em seus entornos familiares e amigos. E, desse modo que começou surgir a atividade turística em Três Lagoas. Entretanto, o processo de aceleração do turismo se arrastou lentamente até pouco tempo atrás. Mas, como diz o ditado “antes tarde do que nunca”.

Com o passar dos anos belíssimas construções foram erguidas, tornando as margens dos rios Sucuriú e Paraná pontos de atração, por conta de inciativas isoladas daqueles que foram comprando áreas e erguendo seus recantos. Agora, mais do que nunca o turismo em Três Lagoas precisa ser tratado institucionalmente e não há como fugir dessa conduta, ou seja, se faz necessário ações de promoção e incremento turístico pelos poderes públicos nas três esferas.