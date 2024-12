TVC na Rua: cratera em rua do bairro Jardim Violetas assusta e gera riscos

Além de ruas não pavimentadas, em diversos pontos do bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas, os moradores sofrem com a situação provocada pelas chuvas. Buracos nas vias e crateras que assustam são facilmente encontrados, inclusive, com riscos para quem transitar pela região.

A equipe de reportagem da TVC esteve, nesta terça-feira (10), no bairro e se deparou com uma rua praticamente intransitável. Isso por conta dos buracos, que pela profundidade pareciam ‘engolir’ uma pessoa. A questão foi abordada no quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, da TVC HD – Canal 13.1