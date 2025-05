Usuário de drogas furta linguiças salsichas e ferramentas de primo

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (20) suspeito de furtar alimentos e ferramentas de uma residência no bairro Vila dos Ferroviários, em Três Lagoas.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após acionamento do COPOM, por volta das 9h.De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o suspeito, que é seu parente e estava ajudando na mudança de endereço, aproveitou um momento de ausência para arrombar a porta dos fundos do imóvel, onde já havia utensílios e mantimentos.

Desconfiado, a vítima se dirigiu até a residência onde o suspeito vive, localizada nos fundos de um motel da cidade. Ao chegar, percebeu que o homem demonstrava nervosismo e se recusou a abrir o portão. Após simular que iria embora, a vítima retornou e flagrou o suspeito junto com outro indivíduo escondendo objetos envoltos em cobertores.