Vereador Sargento Rodrigues apresenta indicações para educação e melhorias urbanas

A escola atende aproximadamente 200 alunos dos bairros Jupiá, Bosta das Araras e Cinturão Verde, distribuídos em cinco salas no período matutino e outras cinco no vespertino.

“A escola precisa com urgência de uma reforma completa. Estarei em Campo Grande para apresentar essa demanda ao deputado estadual Córdova Davi e ao secretário de Educação, buscando agilizar esse processo”, afirmou Rodrigues. O vereador também destacou a necessidade de instalação de ar-condicionado nas salas de aula. “É inadmissível que, em 2025, as crianças estudem em salas sem climatização, enfrentando o calor intenso de Três Lagoas”, ressaltou.

Uma das principais indicações do parlamentar foi direcionada ao governo do estado, solicitando a reforma da Escola Estadual José Ferreira, localizada no bairro Jupiá. O vereador visitou a unidade escolar na companhia do diretor Vinícius e de outros funcionários, onde constatou a precariedade da infraestrutura.

Outra indicação apresentada por Rodrigues trata da melhoria da iluminação pública em praças de Três Lagoas. O vereador enfatizou que a cidade será contemplada com 100% de iluminação de LED nos próximos meses, graças a uma parceria público-privada. “A população pode esperar que, ainda no primeiro semestre deste ano, todas as praças e bairros receberão essa melhoria tão aguardada”, garantiu.

Sargento Rodrigues também cobrou soluções para os problemas enfrentados pelos moradores do bairro Montanine, localizado às margens da BR-158, na saída para Selvíria. “Há oito anos venho cobrando melhorias para essa região. Os moradores enfrentam condições precárias de acesso, seja atravessando a perigosa rodovia ou lidando com lama no período de chuvas e poeira na seca”, alertou.

Segundo o vereador, o prefeito Cassiano Maia já iniciou um levantamento e incluiu a região no planejamento de obras. “Ainda este ano, o problema será resolvido com asfalto, iluminação pública e ciclovia, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores do Montanine”, afirmou.

Rodrigues também mencionou que, apesar de avanços realizados na gestão anterior, algumas demandas importantes ficaram pendentes. “Agora estamos com Dr. Cassiano, que tem a sensibilidade de resolver essas questões ainda este ano”, finalizou o vereador.