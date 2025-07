Vereador Tonhão cobra mais representatividade política para Três Lagoas

Durante a sessão nesta semana, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Empke Júnior, o Tonhão, fez um apelo por maior representatividade política do município, tanto na Assembleia Legislativa quanto em Brasília. Segundo ele, apesar da relevância de Três Lagoas no cenário estadual, a cidade ainda carece de vozes mais ativas nas casas legislativas. Tonhão também criticou a desunião da classe política local.

Diplomático

Ainda em seu discurso, Tonhão destacou a postura conciliadora do prefeito Cassiano Maia (PSDB), a quem classificou como um político “diferenciado”. O presidente da Câmara elogiou a forma diplomática com que o prefeito conduz a administração, colocando os interesses da cidade acima das disputas partidárias. Como exemplo, citou as articulações de Cassiano com lideranças do PT para avançar na regularização fundiária de áreas da antiga ferrovia, mostrando abertura ao diálogo com diferentes correntes políticas.