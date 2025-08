Vereadores vão analisar e votar o novo Plano Diretor da cidade

A revisão do Plano Diretor de Três Lagoas entrou em sua etapa decisiva. Após a realização de audiência pública realizada nesta semana, marcada por ampla participação popular, caberá agora à Câmara Municipal analisar e votar o novo texto que definirá os rumos do crescimento e do ordenamento urbano do município pelos próximos dez anos.



Representantes da sociedade civil organizada, técnicos, empresários e moradores apresentaram sugestões e críticas ao projeto inicial elaborado pela Prefeitura, durante a audiência pública. De acordo com Cristiane Rocha, diretora de Planejamento da prefeitura, a participação superou as expectativas, o que fortalece a legitimidade do processo. “Foi muito positivo. Tivemos muitas contribuições, o que demonstra o interesse da população em debater o futuro da cidade. Isso é fundamental para que o resultado final seja um plano que realmente reflita as necessidades e prioridades de Três Lagoas”, avaliou Cristiane.



Propostas



As contribuições por escrito puderam ser encaminhadas até ontem, tanto presencialmente, na Secretaria de Governo, quanto por e-mail. Agora, a equipe técnica da prefeitura, com apoio de uma empresa de consultoria, irá catalogar e analisar as sugestões. Algumas poderão ser incorporadas ao texto, desde que estejam em conformidade com a legislação e não causem impactos negativos ao planejamento urbano.



Segundo Cristiane, a análise será criteriosa. “Não significa que todas as sugestões serão incluídas automaticamente. Vamos avaliar o impacto de cada uma, principalmente porque estamos tratando de diretrizes que valem por uma década”, explicou.



LEGISLATIVO

Depois dessa fase técnica, o projeto será enviado ao Legislativo Municipal, que terá total autonomia para debater, alterar ou aprovar o texto. A expectativa da prefeitura é de que isso ocorra nos próximos 60 dias, embora não haja prazo legal definido. Na audiência, os vereadores solicitaram que o projeto não seja encaminhado em regime de urgência, para que haja tempo hábil para análise detalhada. A intenção do Executivo é que a nova legislação entre em vigor ainda neste ano.



Temas polêmicos