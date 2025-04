Via Sacra deve reunir mais de quatro mil fiéis em Três Lagoas

A tradicional encenação da Via Sacra será realizada em Três Lagoas na próxima sexta-feira, 18 de abril, em celebração à Sexta-Feira Santa. O evento está marcado para as 19h, na Esplanada da Noroeste do Brasil (NOB), no centro da cidade, e promete reunir mais de quatro mil pessoas.

De acordo com Gustavo Coletti, coordenador do Jovisa (Jovens na Orientação para a Vivência Sacramental de Três Lagoas), a encenação retratará os últimos momentos de Jesus Cristo, desde a Santa Ceia até a crucificação. O ponto alto do evento será a procissão simbólica que levará o público da Esplanada até a Praça Senador Ramez Tebet, onde ocorrerá a cena da crucificação.

“Teremos cinco palcos montados para toda a apresentação, com estrutura adequada para receber o público. A procissão será curta, de cerca de 300 a 400 metros, e não será necessário interromper o trânsito”, explicou Coletti.

A Via Sacra já se tornou um evento religioso tradicional no município, reunindo fiéis de diversas idades e crenças. Gustavo destaca que o convite é estendido a toda a comunidade, independentemente da religião.

“Qualquer pessoa pode participar. Preparamos tudo com muito carinho desde outubro. É um momento de fé, reflexão e união”, afirmou o organizador.

A organização reforça que o espaço é amplo e adequado para receber todos os interessados.