Vigilante descobre revólver em esgoto da UFN-3 e aciona a Polícia Militar

A Polícia Militar do 2º Batalhão realizou a apreensão de uma arma de fogo durante uma ação de segurança no município de Três Lagoas, nesta terça-feira (18). Por volta das 10h30, uma guarnição da Força Tática foi acionada para atender uma ocorrência em uma fábrica de fertilizantes localizada na BR-158.

De acordo com informações recebidas pela equipe policial, o chefe de segurança da empresa informou que, durante rondas realizadas por um dos vigilantes, foi localizada uma arma de fogo dentro de uma manilha no perímetro da fábrica. O revólver, de calibre .38, da marca Smith & Wesson, estava municiado com três munições intactas, configurando-se como um grave risco à segurança do local e de seus trabalhadores.