Três Lagoas

Adiamento

Visita do governador Eduardo Riedel a Três Lagoas é adiada

Compromisso nacional com governadores motivou o reagendamento da agenda

Ana Cristina Santos




A visita do governador Eduardo Riedel (PP) a Três Lagoas, que estava programada para esta quinta-feira (30) foi adiada. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Governo do Estado.

Segundo a nota oficial, o cancelamento ocorreu em virtude de uma convocação de todos os governadores brasileiros para uma reunião de emergência, o que impossibilitou a vinda de Riedel ao município nesta semana.

Durante a passagem por Três Lagoas, o governador cumpriria uma extensa agenda de entregas, lançamentos e supervisão de obras nas áreas de educação, saúde, habitação e infraestrutura, incluindo a inauguração do Parque Linear e a assinatura da ordem de serviço para pavimentação da rodovia MS-320.

A assessoria informou ainda que a visita será reagendada, e uma nova data será comunicada assim que definida. “Tão logo tenhamos uma nova data, informaremos a todos”, destacou o comunicado oficial.

