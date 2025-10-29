Visita do governador Eduardo Riedel a Três Lagoas é adiada

A visita do governador Eduardo Riedel (PP) a Três Lagoas, que estava programada para esta quinta-feira (30) foi adiada. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Governo do Estado.

Segundo a nota oficial, o cancelamento ocorreu em virtude de uma convocação de todos os governadores brasileiros para uma reunião de emergência, o que impossibilitou a vinda de Riedel ao município nesta semana.