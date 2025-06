Vitima de acidente fatal na BR-158 era moradora de Três Lagoas

Em uma tentativa de evitar a colisão traseira, o condutor jogou o veículo para a pista contrária. No entanto, o impacto foi inevitável. O lado do passageiro, onde estava Josefa, colidiu violentamente contra o tri-trem parado.

Josefa viajava como passageira em uma carreta Volvo FH, conduzida pelo marido, ambos moradores de Três Lagoas. O casal retornava de Dourados (MS) com uma carga de soja. Após atravessarem a ponte em direção a Três Lagoas, o motorista foi surpreendido por uma carreta carregada com eucaliptos parada sobre a pista devido a problemas mecânicos.

Ela ficou presa às ferragens e morreu ainda no local.Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil, da Polícia Científica e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo acionamento das autoridades periciais. A rodovia BR-158, no trecho entre Três Lagoas e Brasilândia, não possui acostamento, o que agrava os riscos em situações de emergência, como a ocorrida na noite desta sexta-feira.

A ausência de um espaço seguro para parada de veículos com problemas mecânicos pode ter contribuído para a tragédia.A Polícia Civil investigará as circunstâncias do acidente, incluindo as condições de sinalização da carreta parada. A perícia técnica vai apurar se o veículo estava devidamente sinalizado com cones, triângulo de alerta ou qualquer outro dispositivo que indicasse sua presença, especialmente em um trecho de curva e com pouca visibilidade no período noturno. Josefa deixa familiares e amigos consternados com a tragédia. O marido, motorista autônomo, não sofreu ferimentos graves. O corpo após liberado, foi removido pela funerária Cardassi e levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).