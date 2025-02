Vitima de acidente na BR-262 era de Aquidauana e morava a 7 anos em Três Lagoas

Identificada a vítima fatal que dirigia um carro envolvido em um acidente na tarde desta segunda-feira (24), na rodovia BR-262, Km 28, próximo ao distrito de Arapuá, em Três Lagoas (MS).

Roger Everton Arguelho Wanzambok, de 25 anos, era natural de Aquidauana (MS) e morava na cidade há aproximadamente sete anos. Ele trabalhava com a instalação de cercas elétricas e foi reconhecido pelo irmão.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. A PRF esteve no local, e testemunhas relataram que o carro dirigido por Roger seguia no sentido Campo Grande (MS) quando, repentinamente, invadiu a pista contrária e bateu violentamente contra uma carreta que transportava toras de eucalipto com destino a Três Lagoas.