TURISMO

TURISMO

Plano de ampliação do turismo chega a Mato Grosso do Sul

A estratégia de marketing turístico internacional visa a promoção do país no exterior

Arthur Ayres

Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil será apresentado na próxima terça - Foto: Divulgação/ SebraeMS

O Plano Brasis 2025-2027 será apresentado de forma inédita, na próxima terça-feira (11). O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Embratur e o Sebrae realizam o encontro e introduzem ao trade turístico local as diretizes do Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil e o plano de ação para promover internacionalmente o estado.

A estratégia de marketing turístico internacional do Brasil para o período de 2025-2027, visa a promoção do país no exterior como um destino de vivências autênticas, inclusivas e emocionantes. O documento chega a Mato Grosso do Sul, através de um processo de escuta ativa com os principais atores do trade turístico local.

A apresentação da estratégia foi construída coletivamente e alinhada às necessidades e potencialidades do estado, com foco no ecoturismo, turismo de aventura e na rica biodiversidade.

Autoridades do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, diretores de marketing e gerentes da Embratur, diretoria técnica do Sebrae estarão presentes.

O evento ocorre na terça-feira (11), ás 15h30 no Auditório Jorge Elias Zahran na Sede do Sebrae – MS, na Rua Brasil, 180, Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

* Com informações do Sebrae/MS

