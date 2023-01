1ª bicicleta elétrica da promoção 'Só anda a pé quem quer' será sorteada na sexta

Está chegando a hora de saber quem será o ganhador da primeira bicicleta elétrica que será sorteada na promoção “Só anda a pé quem quer”. Na próxima sexta-feira (27), será o sorteio da 1ª bicicleta elétrica da promoção.

Antes do sorteio da bicicleta, a promoção já premiou três pessoas com R$ 1,5mil. Cada uma recebeu R$ 500.

A promoção teve início em janeiro de 2023 e vai premiar os consumidores que compram nas lojas participantes da promoção. São mais de 30 empresas de diversos seguimentos que aderiram a promoção.

A Promoção “Só anda a pé quem quer” tem o apoio da Gambaratto Bike Shop, parceira do Grupo RCN, que sorteará uma bicicleta elétrica por mês, até o mês de maio.

É mais uma promoção que movimenta o comercio e aquece a economia de Três Lagoas, afinal quem não quer ser contemplado com R$500 ou uma bicicleta elétrica?

Para concorrer, os participantes devem comprar nas empresas parceiras, scanear um QR Code, assim que finalizar sua compra, disponível na loja e preencher o cupom virtual.

Toda sexta às 12h é feito o sorteio ao vivo pela TVC HD e nas rádios Band FM e Cultura FM.

Serão R$ 2.000,00 sorteados mensalmente, sendo R$ 500 por semana.

Na última sexta-feira (20), o sorteado foi o Djair Venâncio Costa, morador do SetSul. Ele abasteceu no Posto Nikkey e foi sorteado com R$ 500.

Quem também está feliz da vida é o José Ferreira de Souza, morador da Vila Piloto. Ele foi o segundo felizardo a ser sorteado na promoção. O sortudo fez compras na Casa de Carne Becelli, preencheu o cadastro e foi sorteado na sexta-feira (13) durante o programa TVC Agora.

Outro sortudo é o Luciano Albino Duarte, morador no Jardim Carioca, que foi o primeiro felizardo a ser sorteado na promoção.

O eletricista fez compra na Elétrica Três, empresa participante, e na sexta-feira, 6 de janeiro, foi sorteado com R$ 500 da promoção.

Os sorteios acontecem durante o programa TVC Agora, apresentado pelo jornalista Israel Espíndola, e a Mari Verdan, exibido pela TVC HD canal 13.1, com transmissão conjunta na rádio Band FM e Cultura FM.

Lojas participantes

RWR Multimarcas; Casa de Carnes Becelli; Elétrica Três; RKM Máquinas; Bazan Baterias; ASC Materiais de Construção; New Era; Multi Soldas; Ótica Santa Tereza; Instituto Pistori; 3 Irmãs Salgados; Ótica Especializada; 7 Pharma; Depósito de Gás Avenida; Miga’s Marmitaria; Stop Car; Fort Frios; Panorama Materiais de Construção; Posto Nikkey; Posto Parati; Campos Imobiliária; Em