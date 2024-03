A Casa é Sua: 15 de março Dia Mundial do Sono

Nesta sexta-feira (15) é celebrado o Dia Mundial do Sono. Não é novidade e segredo que dormir bem é essencial para desempenharmos as tarefas, no dia a dia, com disposição e vigor. Estudos apontam que a qualidade do sono é fundamental para o bom funcionamento do organismo, fortalecimento imunológico e prevenir doenças cardiovasculares metabólicas.

O quadro ‘A Casa é Sua’ do programa TVC Agora recebeu, nesta quarta-feira (14), Mariana Alvina, que é enfermeira com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo (USP), atualmente docente na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) de Três Lagoas, que tem estudos e pesquisa com foco em qualidade do sono e suas implicações.

Continue Lendo...

Segundo a professora Mariana Alvina, o sono participa da regulação hormonal, da manutenção física e metabólica. “Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que 40% dos brasileiros têm algum tipo de distúrbio do sono. Portanto, manter um sono de qualidade é um dos aspectos importantes para a qualidade de vida”, explicou.

Confira na entrevista completa abaixo: