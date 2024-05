A Casa é Sua: 15° Leilão de Gado da Rede Feminina de Combate ao Câncer será em 26 de maio

Na quinta-feira (16), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre o “15° Leilão de Gado & Utilidades” da Rede Feminina de Combate ao Câncer. O evento ocorrerá em 26 de maio, em Três Lagoas, com o objetivo de arrecadar fundos para apoiar o tratamento de pacientes acometidos pela doença.

A Rede Feminina é uma organização sem fins lucrativos que oferece apoio social a portadores da doença e familiares, tanto mulheres quanto homens, que procuram tratamento, em Três Lagoas. Segundo a presidente da Rede, Lurdes Palhares, atualmente, a unidade conta com menos de 40 voluntários, em comparação com os 70 a 80 que havia antes da pandemia. “Hoje a Rede trabalha com muita dificuldade, porque não podemos exigir do voluntário, ele vai na hora que puder. Mas também temos voluntários que trabalham por amor e ajudam todos os dias”, comenta.

A unidade oferece acolhimento e conforto para os pacientes, com suítes equipadas com televisão, ar-condicionado, lanche e banho. O objetivo principal é aliviar a dor daqueles que sofrem com o câncer, oferecendo carinho e amor.

Atualmente, o leilão é uma das principais fontes de renda para a Rede Feminina. Lurdes explica que, embora a disponibilidade de gado na região tenha diminuído, o evento ainda gera uma arrecadação significativa. “Nos leilões de 5, 10 anos atrás, conseguíamos 160 cabeças de gado, o que mantinha a Rede durante todo o ano. Hoje esse número diminuiu, mas ainda conseguimos uma boa arrecadação.”

A expectativa é que 350 pessoas compareçam ao evento. A meta é arrecadar R$ 360 mil para cobrir as despesas da Rede, que são cerca de R$ 30 mil mensais, incluindo alimentos, leite, gelatina, salários de especialistas, encargos, energia, água e material de limpeza.

O leilão será realizado a partir das 11h, no Sindicato Rural de Três Lagoas, localizado na avenida Ranulpho Marques Leal, número 1850, no bairro Jardim Alvorada. Os ingressos, que incluem um delicioso almoço com churrasco, podem ser adquiridos por R$ 80 na sede da Rede Feminina. Bebidas serão vendidas no local e crianças até 8 anos entram gratuitamente.

A comunidade é incentivada a contribuir doando itens para o leilão ou se voluntariando na sede da Rede, que fica na rua Zuleide Perez Tabox, número 150, na área Central. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (67) 3522-9779.

