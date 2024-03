A Casa é Sua: 21 de março é celebrado o Dia do Pão Francês

Neste 21 de março, é celebrado o Dia do Pão Francês. Apesar da diversidade dos produtos oferecidos nas padarias, o pão ainda é o principal motivo que atrai clientes diariamente, muitas vezes mais de uma vez ao dia. Com uma média de mais de 60 kg produzidos diariamente, o pão francês é o mais querido pelos brasileiros.

Segundo o padeiro Bizael Lopes, por trás de cada fornada de pães há um roteiro e segredos que fazem toda a diferença no paladar dos consumidores. Desde o cuidado com a massa até o tempo de forno, cada etapa é importante para garantir a qualidade do pão francês.

A engenheira Beatriz Delgado confirma que faz parte das estatísticas de consumo desse produto. Apesar de não ser considerado o pão mais popular globalmente, o pão francês é o favorito dos brasileiros, em todas as regiões do país.

O quadro ‘A Casa é Sua’ é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira o quadro completo abaixo: