A Casa é Sua: 25 de julho é Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Nesta terça-feira (25), o quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, abordou sobre o Dia da Mulher Negra, celebrado no dia 25 de julho. A data foi instituída pelo governo do Brasil pela Lei nº 12.987/2014 em 2014 e inspirada no Dia da Mulher Afro-Latina-Americana e Caribenha, criado em julho de 1992.

A professora Cidolima Silva, líder do Movimento Mulher Negra Três Lagoas, participou do quadro e falou sobre os desafios, preconceitos e conquistas.

