A Casa é Sua: 29 de agosto é Dia Nacional de Combate ao Fumo

No quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, desta terça-feira (29), o tema abordado foi o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Este dia tem um propósito fundamental: reforçar a conscientização e a mobilização da população sobre os impactos sociais, políticos, econômicos e ambientais do tabaco. O tabagismo, reconhecido como uma das principais causas evitáveis de doenças e mortes em escala global, é alvo de grande preocupação.

As implicações à saúde são amplas e graves. As doenças cardiovasculares, os diferentes tipos de câncer, as enfermidades pulmonares crônicas e as complicações durante a gravidez são apenas algumas das adversidades associadas ao hábito de fumar. Não se restringindo aos fumantes, o fumo passivo, resultante da exposição à fumaça do tabaco por pessoas não fumantes, também acarreta sérios riscos à saúde.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira o programa completo: