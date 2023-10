A Casa é Sua: 30 de outubro é comemorado o Dia da Merendeira Escolar

O quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, celebra o Dia da Merendeira Escolar, nesta segunda-feira (30), um dia especial em homenagem a essas profissionais, mais conhecidas como cozinheiras.

Às 5h20 da manhã, Andréia Márcia da Silva Gomes, uma merendeira escolar, inicia seu dia saindo de casa com um propósito: preparar uma das coisas que os alunos mais apreciam, a merenda escolar.

Há 12 anos, ela segue esse trajeto para fornecer com amor e carinho o lanche na Escola Estadual José Ferreira. Andréia revela que sempre teve paixão pela culinária, mas antes disso, tentou a carreira de cabeleireira, a qual não agradou. Foi aí que ela explorou uma nova paixão na cozinha.

Como em todas as profissões, Andréia também enfrentou desafios, especialmente no início, quando não dominava todas as receitas. Porém, contou com o apoio de uma pessoa especial, uma idosa que já trabalhava na escola e a auxiliou nos preparos das comidas.

Doze anos servindo refeições para as crianças, preparando a merenda diariamente, não significa apenas receber o salário no início do mês para Andréia. Significa também ganhar o carinho e respeito dos alunos. Ela compartilha que, no dia do seu aniversário, as crianças foram cantar parabéns para ela, demonstrando o carinho que recebe em troca de seu trabalho dedicado.

