A Casa é Sua: atletas vendem paçoca para bancar custos em competições

Nesta terça-feira (12), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre sonhos, luta e persistência. A entrevistada foi a Solange Pereira Belém Gopfert, uma mãe dedicada cujos filhos são atletas, e financiam suas competições vendendo paçocas.

Solange, que é atleta de muay thai, nunca havia apresentado as artes maciais para seus filhos. No entanto, tudo mudou quando um amigo das crianças, Erik Santana, fez o convite para que Enzo Pereira Gopfert e Marcela Pereira Gopfert ingressassem no mundo do jiu-jítsu.

Continue Lendo...

Os filhos, que agora são atletas de jiu-jítsu há um ano e sete meses, encontraram uma maneira de custear os gastos com as competições esportivas. Durante o período noturno, a família sai para vender paçocas, o amigo Erik também ajuda no negócio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira o programa completo: