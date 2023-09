A Casa é Sua: bloqueio emocionais podem ser tratados com a Hipnoterapia

No quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, desta terça-feira (26), foi abordado sobre a hipnoterapia e como ela auxilia no tratamento dos sintomas e bloqueios emocionais, como depressão, ansiedade e fobias.

Segundo a hipnoterapeuta e psicanalista Tanila Rezende, a hipnoterapia identifica a causa de um sintoma, utilizando a hipnose. Porém, diferente do que muitas pessoas conhecem, a hipnose é utilizada em estado de consciência, em que a pessoa fica em estado de foco e concentração de seus sentimentos, para que se possa identificar a causa do que ela sente.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira o programa completo: