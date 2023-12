A Casa é Sua: confira a retrospectiva 2023

Ao longo de 365 dias, totalizando 8.760 horas e 52 semanas, o quadro "A Casa é Sua" esteve presente semanalmente nas terças e quintas-feiras. Diversos temas foram discutidos, acolhendo profissionais, crianças, jovens, adultos, idosos e todas as pessoas que confiam no Grupo RCN, na TVC HD e no conteúdo produzido por todos os colaboradores da imprensa.

O nome do quadro, "A Casa é Sua", reflete o espírito acolhedor, abrindo espaço para conversas e oferecendo uma plataforma para abordar uma variedade de assuntos, desde saúde, moda, beleza, esporte até educação e outros tópicos importantes.

Neste espaço, todos são bem-vindos a trazer informações, compartilhar histórias e participar das discussões, porque aqui, a diversidade de temas reflete a diversidade de nossa audiência. Agradecemos a todos por fazerem parte desta jornada em 2023, e esperamos continuar proporcionando conteúdo relevante e envolvente no próximo ano.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira o quadro completo: