A Casa é Sua: conheça a história da empresária e influenciadora Daisy Sobral

Nesta quinta-feira (22), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, visitou a casa da Daisy Sobral. Ela é empresária de três lojas, influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, esposa, dona de casa e mãe.

Daisy compartilhou como é o dia a dia dela. “Minha rotina é bem exaustiva. Eu cuido das minhas crianças, levo na escola, tenho que ser presente em casa e para o meu marido, além das administrações das empresas. Meu dia costuma começar às 7h e finalizar meia-noite”.

Como influenciadora, ela também precisa se preparar para atender às expectativas dos seguidores. “Eu sempre me arrumo cedo, pois como sou influenciadora, as minhas seguidoras sempre me procuram nas lojas. Gosto de estar apresentável para elas”.

Ela também contou sobre o trabalho nas redes sociais. “Eu gosto de ser influenciadora. Mostro meu dia a dia, como o meu café da manhã e a hora do almoço. Também faço publicidades nas redes sociais”.

Além da carreira e vida pessoal, Daisy compartilhou sobre a infância e o compromisso com ações sociais. “Eu vim de uma família muito humilde, morei em lugares precários e tive uma infância sofrida. Sei o quão é difícil chegar em datas comemorativas e não ter o mínimo. Quando eu entrei no mundo das redes sociais, disse que a primeira coisa que eu faria quando tivesse condições seria fazer ações sociais. Separo um valor e destino para famílias carentes, como cesta básica no Natal, ovos de chocolate na Páscoa e brinquedos no Dia das Crianças”.

Veja o quadro completo abaixo: