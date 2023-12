A Casa é Sua: conheça a solução para tirar os seus sonhos do papel

Nesta quinta-feira (30), o quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, falou sobre realização de sonhos, com empréstimo para aposentados, pensionistas, adiantamento do FGTS e servidores públicos.

Atuando há 12 anos em Três Lagoas, é nesse contexto que a Real Assessoria se destaca como uma empresa comprometida em oferecer soluções, facilitando o acesso a crédito e proporcionando aos clientes a realização de seus objetivos.

O "A Casa é Sua" é exibido no programa TVC Agora da TVC HD Canal 13.1.

Continue Lendo...

Assista a entrevista completa abaixo: